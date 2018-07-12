Черчесов ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Черчесова, он не берется предполагать, что ждет его карьеру.

«Ничего не хочу говорить о будущем. Чемпионат мира продолжается, и многие задействованы в его организации. А я, как видите, в РФС [Российском футбольном союзе], на работе. К сожалению, пришлось раньше времени возвращаться к офисным рабочим будням. Опережать события сейчас не имеет никакого смысла», — заявил тренер.

Ранее наставник российской сборной подвел итоги выступления команды на ЧМ-2018. Тренер отметил, что Россия одержала победу в моральном плане, но не в спортивном.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда остановилась в шаге от полуфинала ЧМ-2018. В матче 1/4 финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).