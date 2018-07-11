ФИФА не понравились красивые болельщицы

Международная федерация футбола (FIFA) по совету экспертов по борьбе с дискриминацией попросит вещателей реже показывать привлекательных женщин на футбольных стадионах. Об этом сообщает ESPN.

Глава отдела устойчивого развития и разнообразия FIFA Федерико Аддичи заявил, что организация обсудит это с национальными вещателями и собственной съемочной группой.

По данным ESPN, эксперты FIFA назвали проявления сексизма во время ЧМ большей проблемой, чем акты расизма. Так, было выявлено около 30 случаев преследования женщин-репортеров футбольными фанатами. Всего в организации зафиксировали 300 случаев «сексизма на улицах».

Ранее российский болельщик поцеловал журналистку Deutsche Welle во время ее репортажа о Москве. В DW случившееся сочли домогательством. Молодой человек пришёл в российский офис агентства, связался с журналисткой по Skype и принес ей извинения.

В организации выразили надежду, что к женщинам во время следующих чемпионатов мира будут относиться «более уважительно».