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Назван лучший игрок полуфинала с англичанами
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Хорват Перишич признан лучшим игроком полуфинала с англичанами 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: EPA
Атакующий полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира с командой Англии. Именно Перишич сравнял счет на 68-й минуте и позволил своей команде продолжить борьбу.
Напомним, встреча прошла на московском стадионе "Лужники" и завершилась волевой победой хорватов в дополнительное время со счетом 2:1​​​. Победный гол на 109-й минуте забил Марио Манджукич, которому ассистировал тот самый Перишич.
В финале чемпионате мира хорваты 15 июля в "Лужниках" сыграют со сборной Франции. Англичане 14 июля в Санкт-Петербурге встретятся с командой Бельгии в матче за третье место.
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