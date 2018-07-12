Назван лучший игрок полуфинала с англичанами

Хорват Перишич признан лучшим игроком полуфинала с англичанами

Атакующий полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира с командой Англии. Именно Перишич сравнял счет на 68-й минуте и позволил своей команде продолжить борьбу.

Напомним, встреча прошла на московском стадионе "Лужники" и завершилась волевой победой хорватов в дополнительное время со счетом 2:1​​​. Победный гол на 109-й минуте забил Марио Манджукич , которому ассистировал тот самый Перишич.

В финале чемпионате мира хорваты 15 июля в "Лужниках" сыграют со сборной Франции. Англичане 14 июля в Санкт-Петербурге встретятся с командой Бельгии в матче за третье место.