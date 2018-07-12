Россиянин бросился под фуру из-за футболистов

Результат глупого и опасного пари, связанного с футбольным первенством, проходящим сейчас в России, попал в Интернет. Российский фанат футбола заявил, что, если сборная нашей страны обыграет команду Испании и выйдет в четвертьфинал чемпионата, то он ляжет под грузовик на трассе. После того, что российские футболисты сумели вырвать победу у испанцев в драматичной серии пенальти, молодой человек поспешил выполнить обещание. На кадрах видно, как он выбегает на дорогу прямо перед идущей на высокой скорости фурой. Водитель грузовой машины сигналил, но это не стало препятствием для смельчака. Он быстро улёгся на трассу так, чтобы оказаться между колёс, и фура промчалась над ним, не причинив вреда. Следом пронёсся и второй грузовик, из-под колёс которого юноша успел вывернуться и сбежать на обочину.