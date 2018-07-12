Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ

Муж Булановой призвал бойкотировать финал ЧМ

По мнению бывшего футболиста, проходивший в России чемпионат «не заслуживал» такого финала.

«Ну какая нахрен Хорватия …сдавайте билеты …» — заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал наш ЧМ …ну какая нахрен Хорватия …сдавайте билеты …— Владислав Радимов (@radimov02) 11 июля 2018 г.

Радимов посетовал, что сборная Англии сама виновата в проигрыше, так как «ушла в оборону» после забитого мяча.

«Трусость убивает в спорте», — написал бывший футболист.

В полуфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретилась с командой Англии и обыграла соперника со счетом 2:1.

За победу в финале чемпионата мира будут бороться сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».