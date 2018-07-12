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Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
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Муж Булановой призвал бойкотировать финал ЧМ 

Рамблер 8 часов назад
Экс-игрока сборной РФ, мужа певицы Татьяны Булановой Владислава Радимова расстроил выход Хорватии в финал ЧМ-2018. Об этом он написал в своем твиттере.
По мнению бывшего футболиста, проходивший в России чемпионат «не заслуживал» такого финала.
«Ну какая нахрен Хорватия …сдавайте билеты …» — заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Радимов посетовал, что сборная Англии сама виновата в проигрыше, так как «ушла в оборону» после забитого мяча.
«Трусость убивает в спорте», — написал бывший футболист.
В полуфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретилась с командой Англии и обыграла соперника со счетом 2:1.
За победу в финале чемпионата мира будут бороться сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».
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