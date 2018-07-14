Путин приедет на финал ЧМ-2018

Путин посетит церемонию закрытия и финал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент также поучаствует в церемонии награждения победителей турнира.

В финале 21-го в истории чемпионата мира по футболу сыграют сборные Хорватии и Франции. Встреча состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Церемония закрытия начнётся в 17:00, а финальный матч — в 18:00.