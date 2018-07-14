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Путин приедет на финал ЧМ-2018
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Путин посетит церемонию закрытия и финал ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент также поучаствует в церемонии награждения победителей турнира.
В финале 21-го в истории чемпионата мира по футболу сыграют сборные Хорватии и Франции. Встреча состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Церемония закрытия начнётся в 17:00, а финальный матч — в 18:00.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетит финал ЧМ-2018 по футболу.
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