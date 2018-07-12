ФИФА заинтересовалась кричалками английских фанатов

ФИФА изучает скандирования болельщиков сборной Англии

ФИФА проверяет скандирования болельщиков сборной Англии во время матча 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2 дополнительное время) на предмет наличия дискриминационной составляющей, информирует пресс-служба организации.