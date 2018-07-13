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Кержаков забрал у жены два миллиона
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Кержаков забрал у жены два миллиона 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков и его жена Милана подписали мировое соглашение после скандала из-за ребенка. Об этом сообщает Super со ссылкой на неназванный источник.
По словам источника издания, речь идет о брачном договоре, коснувшемся денег на счетах женщины.
По данным Super, до этого все деньги семьи хранились в банке на счете Миланы Кержаковой, но теперь супруги решили поделить бюджет поровну. Издание утверждает, что женщине достанется около двух миллионов долларов, и столько же перейдет на счет ее мужа.
В мае Кержакова сообщила своим подписчикам в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она рассказала, что ее муж забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.
Затем она призналась, что 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике, и именно поэтому муж забрал ребенка. По ее словам, употреблять наркотики она начала после смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Женщина рассказала, что в итоге им с Кержаковым удалось «услышать» друг друга, и они решили друг другу помочь. Она подчеркнула, что «любит мужа», но «в какой-то момент оступилась».
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