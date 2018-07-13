Кержаков забрал у жены два миллиона

Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков и его жена Милана подписали мировое соглашение после скандала из-за ребенка. Об этом сообщает Super со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника издания, речь идет о брачном договоре, коснувшемся денег на счетах женщины.

По данным Super, до этого все деньги семьи хранились в банке на счете Миланы Кержаковой , но теперь супруги решили поделить бюджет поровну. Издание утверждает, что женщине достанется около двух миллионов долларов, и столько же перейдет на счет ее мужа.

В мае Кержакова сообщила своим подписчикам в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она рассказала, что ее муж забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.