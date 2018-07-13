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Кафельников раскритиковал игрока «Спартака»
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Кафельников раскритиковал игрока «Спартака» за желание играть в «Милане» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Знаменитый российский теннисист и футбольный болельщик Евгений Кафельников подверг жесткой критике защитника московского "Спартака" Илью Кутепова, передает "Советский спорт".
Накануне футболист сборной России заявил, что хотел бы выступать за "Милан", что разозлило теннисиста.
"Они там все, что ли, после чемпионата мира? "Милан" ему подавай. Должен судьбе благодарен быть, что за великий "Спартак" играет!" — написал спортсмен в своем твиттере.
На чемпионате мира — 2018 Кутепов принял участие в пяти матчах и отметился одной голевой передачей.
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