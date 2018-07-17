Гинер высказался о выступлении Смолова на ЧМ-2018

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение о выступлении нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Фёдора они выпали на чемпионат мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу. А почему не получилось в данном случае — тяжело сказать», приводит слова Гинера Sport24.

Он отметил, что считает не правильным заявлять, что Смолов хорошо играет против команд среднего уровня, и плохо — против сильных соперников.

«Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает», — добавил президент клуба.