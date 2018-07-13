Черчесова огорчил результат сборной России

Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что его и игроков команды огорчило отсутствие трофеев на ЧМ-2018. Об этом сообщает ТАСС.

Наставник отметил, что «все-таки спорт — это титулы», а титул команде завоевать не удалось.

По его словам, игроки сборной «реально хотели пройти дальше» и были в «полушаге от полуфинала».

При этом Черчесов признал, что чемпионат для него завершился на «мажорной ноте», так как игра сборной РФ «объединила народ».

Он добавил, что не чувствует себя «неудовлетворенным», так как «мужчины не плачут, мужчины огорчаются».

Сборная России уступила хорватской команде в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Черчесов после этого назвал своими фаворитами на турнире бельгийцев.

Над сборной Бельгии одержала победу Франция. В итоге за победу в финале чемпионата мира будут бороться команды Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».