Ещё
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов извинился перед сборной России 

Рамблер 1 час назад
Футболист Юрий Жирков рассказал, что нападающий сборной РФ Федор Смолов попросил прощения у команды за нереализованный пенальти. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам Жиркова, Смолов «нашел нужные слова» в раздевалке. Он сказал, что благодаря сборной попал в четвертьфинал, но команда из-за него не прошла в полуфинал.
Остальные игроки поддержали Смолова, так как неудача может случиться с каждым. Жирков напомнил, что Смолов не побоялся первым «пойти к точке» в двух матчах.
При этом Жирков признал, что результат первого пенальти влияет на настроение команды.
Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России148
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли45
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ149
«Футбольному чуду» России пришел конец146
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение