Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ

Смолов извинился перед сборной России

По словам Жиркова, Смолов «нашел нужные слова» в раздевалке. Он сказал, что благодаря сборной попал в четвертьфинал, но команда из-за него не прошла в полуфинал.

Остальные игроки поддержали Смолова, так как неудача может случиться с каждым. Жирков напомнил, что Смолов не побоялся первым «пойти к точке» в двух матчах.

При этом Жирков признал, что результат первого пенальти влияет на настроение команды.

Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.