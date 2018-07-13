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Ракитич: «В случае победы я готов сделать тату на лбу!»
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Футболист сборной Хорватии Ракитич: в случае победы в финале готов сделать тату прямо на лбу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира с национальной командой Франции.
«Ощущений лучше нельзя придумать. Я очень горд. Когда я начал вступать за сборную у меня были определённые мечты, конечно, всегда хотелось каждые два года попадать в финалы… Но этот финал верх всех ожиданий! В случае победы на чемпионате мира я готов сделать тату прямо на лбу! Пожертвую им. Правда, для начала спрошу разрешения у жены», — заявил Ракитич на пресс-конференции.
Ранее футболист сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 с Хорватией.
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