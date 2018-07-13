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«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»
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«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола» 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборные Франции и Хорватии поборются между собой за Кубок мира, а команды Бельгии и Англии встретятся в матче за бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России. Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд и бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в интервью «Газете.Ru» рассказали о своих ожиданиях перед итоговыми встречами на мундиале.
Чемпионат мира по футболу в России подходит к концу. В ближайшие выходные определятся победитель, а также серебряный и бронзовый призеры. Своим мнением перед решающими играми в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделились двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд, а также бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов.
— Уже в это воскресенье состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Франции и Хорватии. Говоря о предстоящем матче, многие эксперты отмечают, что шансы «шашечных» слишком малы, — и что «трехцветные» без проблем выиграют Кубок мира. Согласны с такими утверждениями?
Валерий Рейнгольд: — Шансы есть всегда, тем более хорваты уже доказали свою состоятельность на пути к финалу. Другое дело, что многим компонентам игры Франция, конечно, сильнее — очень молодая, перспективная и мобильная команда, все бегут, нет вопросов вообще. Но в матчах такого статуса все может произойти. В общем, не думаю, что хорваты отдадутся «трехцветным» на растерзание — там очень грамотные мужики с организованной обороной, крайне приличной средней линией и качественное нападение в лице Марио Манджукича. Правда, в плане коллективной игры мне все-таки предпочтительнее французы.
Подопечные Дидье Дешама, конечно, должны выиграть, как сейчас кажется, — но все это лишь «на бумаге». Произойти в самом матче, повторюсь, может все.
Владислав Радимов: — Победителя матча мы сможем узнать только после финального свистка, но тот факт, что сборная Франции является фаворитом встречи, неоспорим. Почему? Во-первых, команда Дешама затратила гораздо меньше сил на пути к финалу. К тому же, французы имеют на один день отдыха больше. В конце концов, сборная Франции — это более мастеровитая и звездная команда, обладающая огромным опытом.
— А вообще сам факт того, что в финале оказалась такая команда-сенсация, как Хорватия — хорошо или плохо для мундиаля?
Рейнгольд: — Это не сенсация. Это беда мирового футбола. Еще задолго до финала турнир покинули Испания, Германия, Бразилия, Аргентина, Италии с Нидерландами вообще на мундиале не было! Это очень слабый чемпионат мира. Конечно, ажиотажа, фейерверка много, — но это и понятно.
Взять ту же сборную России, едва не вышедшую в полуфинал — на этом первенстве она ведь показала только огромную самоотдачу, а больше ничего и не было. Естественно, своими стараниями наши игроки влюбили в себя всю страну, они молодцы. Но это показывает общую картину в целом, и она слишком характерна.
Радимов: — Мне бы хотелось, чтобы в финал вышла команда с более богатой футбольной историей. Например, те же сборные Испании и Англии выглядели бы, на мой взгляд, предпочтительнее.
Но умалять достоинств хорватской команды тоже нельзя. Дружина Златко Далича заслуженно вышла в финал чемпионата мира, проявив характер. Остается только пожелать им удачи.
А насколько хорошо это для турнира и мирового футбола в целом — покажет время.
— В матче за третье место сойдутся Англия и Бельгия, которые, по их собственным признаниям, с трудом и отчасти даже нехотя настраиваются на эту игру после обидных поражений в 1/2 финала. На ваш взгляд, существует ли вероятность, что хотя бы одна из этих команд выставит на поединок за бронзу полурезервный состав?
Рейнгольд: — Мне уже давно кажется, что матчи за бронзу нужно отменять — пускай проигравшие в полуфиналах сразу получают бронзовые медали. И Англия, и Бельгия явно заслужили свои награды, не хотелось бы кого-то из них обижать четвертым местом, они уже доказали свою состоятельность.
Что касается самого матча, то я отдаю предпочтение бельгийцам — они более мобильные и опытные.
Радимов: — Будет логично, если и Роберто Мартинес, и Гарет Саутгейт дадут проявить себя тем футболистам, которые имели минимальное количество игрового времени на этом мундиале. Усталость, повреждения — все это послужит поводом для того, чтобы команды вышли на матч за третье место в полурезервных составах. Матч за бронзовые медали престижен, но не настолько, как финал. Поэтому резервным игрокам необходимо выйти на поле и показать себя.
Кому удастся это лучше всего? Как говорится, это матч на три результата: здесь может быть все что угодно. Не могу отдать предпочтение ни бельгийской сборной, ни английской. Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира.
— До окончания ЧМ-2018 осталось всего две игры, и уже, вероятно, у вас сложилось мнение, кто должен быть назван лучшим игроком турнира…
Рейнгольд: — Французский нападающий Килиан Мбаппе — по крайней мере, пока что. Ему всего 19 лет, а парень уже какой-то заоблачный. Стартовая скорость, техника, способность бороться: словно и нет у него проблем в плане мастерства вообще.
Радимов: — Лучшим игроком должен быть признан тот, чья команда станет чемпионом мира: либо Килиан Мбаппе, либо Лука Модрич. За француза говорят скорость и нацеленность на атаку. Причем он еще очень молод, поэтому будет только прогрессировать. Уверен, что будущее мирового футбола за ним. Что касается Модрича, то он своей игрой в последние годы в составе мадридского «Реала» уже всем все доказал.
Хорват выиграл на клубном уровне практически все возможные трофеи. Было бы замечательно, если бы он еще стал и чемпионом мира.
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