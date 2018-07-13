ФИФА выплатит «Локомотиву» €1,7 млн за участие игроков клуба в чемпионате мира

Московский "Локомотив" получит от Международной федерации футбола (ФИФА) €1,7 млн в качестве компенсации за то, что игроки команды выступили на чемпионате мира в России. Соответствующий рейтинг составила PR-агентство Tonka Communications.

ФИФА выплачивает клубам, чьи игроки приезжают на чемпионат мира, денежную компенсацию за риски, с которыми сталкиваются футболисты на турнире. Например, полученная на чемпионате травма может привести к тому, что игрок пропустит предстоящий сезон. Всего ФИФА выплачивает более €180 млн различным клубам. При этом не имеет значения, сыграл ли футболист на турнире или нет.

Самую большую компенсацию получит "Манчестер Сити" — €4,4 млн Мадридский "Реал" получит €4,3 млн, "Челси" — €3,9 млн Также в первую десятку рейтинга входят "Тоттенхэм" (€3,8 млн), "Барселона" (€3,7 млн), ПСЖ (€3,6 млн), "Манчестер Юнайтед" (€3,4 млн), "Монако" (€3 млн), "Атлетико" (€2,7 млн) и "Ювентус" (€2,5 млн).

В финале чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", сыграют сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место, который пройдет в Санкт— Петербурге 14 июля, встретятся сборные Бельгии и Англии.