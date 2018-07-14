Хорватский тренер оскорбительно высказался о французах

Хорватский тренер указал французам на их африканское происхождение

Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац отметил, что в сборной Франции играет ряд выходцев из африканских стран. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе — ДР Конго, Дембеле — Мавритания, Сидибе — Мали, Умтити — Камерун, Погба — Гвинея, Толиссо — Того, Матюиди — Ангола, Канте — Мали, Нзонзи — ДР Конго, Мбаппе — Камерун, Менди — Сенегал, Манданда — ДР Конго, Фекир — Алжир. Респект!» — написал Штимац.

Сборная Франции сыграет в финале чемпионата мира против хорватской команды. Матч пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.

50-летний Штимац возглавлял сборную Хорватии с 2012 по 2013 год. В качестве игрока он провел 53 матча в составе национальной сборной. Вместе с Хорватией Штимац стал бронзовым призером чемпионата мира-1998, проходившего во Франции. Тогда будущие чемпионы французы обыграли хорватов в полуфинале 2:1. Оба мяча сборной Франции забил уроженец Гваделупы Лилиан Тюрам.