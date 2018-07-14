Хорватский игрок решился на смелый шаг

Иван Ракитич: Готов сделать татуировку на лбу в случае победы в финале ЧМ-2018

Хорватский полузащитник Иван Ракитич заявил, что готов сделать себе татуировку на лбу в случае победы в финале чемпионата мира. «Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать», — приводит слова Ракитича ТАСС. >> Ракитич: знаю всех игроков сборной России Напомним, финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.