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Хорватский игрок решился на смелый шаг
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Иван Ракитич: Готов сделать татуировку на лбу в случае победы в финале ЧМ-2018 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Reuters
Хорватский полузащитник Иван Ракитич заявил, что готов сделать себе татуировку на лбу в случае победы в финале чемпионата мира.
«Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать», — приводит слова Ракитича ТАСС.
>> Ракитич: знаю всех игроков сборной России
Напомним, финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.
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