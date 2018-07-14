Мутко запретили появляться рядом с Инфантино

Формально вице-премьер не попал ни под какие санкции, но FIFA не захотела «ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом»

Вице-премьеру РФ Виталию Мутко запретили публично появляться во время ЧМ-2018 по футболу рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими чиновниками организации. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Формально в отношении Мутко, на протяжении семи лет курировавшего подготовку к чемпионату, не применялось никаких санкций, связанных с футболом. Однако, как отмечает ВВС, в FIFA «не захотели ассоциировать себя с чиновником, связанным с допинговым скандалом».