Лукашенко прибыл в Москву на финал ЧМ-2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Самолёт главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию в ходе перелёта в Москву на финальный матч ЧМ-2018.