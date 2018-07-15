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Лукашенко прибыл в Москву на финал ЧМ
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Лукашенко прибыл в Москву на финал ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Самолёт главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию в ходе перелёта в Москву на финальный матч ЧМ-2018.
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