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Кто выиграет чемпионат мира? Опрос
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Кто выиграет чемпионат мира? Опрос 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
15 июля на стадионе «Лужники» в Москве начнется финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии.
«Советский спорт» предлагает вам обсудить предстоящую игру и принять участие в опросе.
Кто станет чемпионом мира 2018 года?
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