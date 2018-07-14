Кто выиграет чемпионат мира? Опрос

15 июля на стадионе «Лужники» в Москве начнется финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии.

«Советский спорт» предлагает вам обсудить предстоящую игру и принять участие в опросе.

Кто станет чемпионом мира 2018 года?