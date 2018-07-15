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Англичане признали свою неопытность и захотели домой
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Англичане признали свою неопытность и захотели домой 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлением от игры с Бельгией за третье место на чемпионате мира 2018 года. Родоначальники футбола проиграли со счетом 0:2 и заняли четвертое место.
В интервью "Матч ТВ" он сообщил, что гордится тем, чего его команда добилась на ЧМ в России.
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"Тем более мы одна из самых неопытных сборных на турнире. Энергии действительно не хватало. Но как капитан Кейн помогал исключительно хорошо. Раньше мы не доходили до такой стадии, и я горжусь ребятами. Им удалось добиться невероятно высокого результата. Большего, чем добивались другие поколения в сборной", — сказал тренер.
Он подчеркнул, что на подготовку к матчу у них было всего два дня, это был седьмой матч подряд за короткое время, и за этот период игроки "эмоционально и физически износились".
"Это невероятно тяжелая игра. Мы настолько близко подошли к самому большому призу, что после полуфинала просто хотели уехать домой. Но эта игра поставила перед нами новую планку. Мы старались получить медаль, завершить турнир на высокой ноте. Решать же, нужен ли такой матч, не мне", — добавил Саутгейт.
Он также поблагодарил Россию за теплый прием и рассказал о будущих матчах с Испанией и Швейцарией, которые состоятся осенью и к которым они будут готовиться с новыми силами.
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