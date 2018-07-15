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Дзюбе пообещали протекцию в Англии
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Дзюбе пообещали протекцию в Англии 

Lenta.ru 5 часов назад
Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении национальной команды России на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Конечно, я в шоке от выступления сборной России, ведь этого никто не ожидал. Мы давно не видели российскую команду в официальных встречах, поэтому показанный результат действительно впечатляет», — заявил Фердинанд.
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Бывший футболист особенно отметил нападающего россиян Артема Дзюбу.
«Если бы я тренировал какую-то команду, определенно, присмотрелся бы к этому нападающему. Артем физически силен, и в играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую ему команду из Англии, то мог бы стать там звездой. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба — хороший выбор для многих команд в Англии», — добавил он.
В составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три мяча и сделал две голевые передачи в пяти матчах турнира. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила по пенальти Хорватии. Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
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