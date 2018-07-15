Президент Хорватии обратилась к россиянам

Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к россиянам на русском языке в ходе перелёта в Москву на финальный матч чемпионат мира 2018 года между сборной её страны и национальной командой Франции.

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный приём. Вы прекрасные хозяева», — приводит слова Грабар-Китарович РИА Новости.

Она призвала российских болельщиков болеть за Хорватию в финале и радоваться вместе.

«Спасибо, Россия! Мы идём, Хорватия!», — добавила Грабар-Китарович.

Ранее Рио Фердинанд заявил, что не понимает, зачем СМИ в Англии так плохо говорили о России.