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Президент Хорватии обратилась к россиянам
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Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке 

RT на русском 1 час назад
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к россиянам на русском языке в ходе перелёта в Москву на финальный матч чемпионат мира 2018 года между сборной её страны и национальной командой Франции.
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«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный приём. Вы прекрасные хозяева», — приводит слова Грабар-Китарович РИА Новости.
Она призвала российских болельщиков болеть за Хорватию в финале и радоваться вместе.
«Спасибо, Россия! Мы идём, Хорватия!», — добавила Грабар-Китарович.
Ранее Рио Фердинанд заявил, что не понимает, зачем СМИ в Англии так плохо говорили о России.
RT на русском: последние новости
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Комментарии26  Ещё 12 источников 
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