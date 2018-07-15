Президент Хорватии обратилась к россиянам

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к россиянам на русском языке в ходе перелёта в Москву на финальный матч чемпионат мира 2018 года между сборной её страны и национальной командой Франции.
«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный приём. Вы прекрасные хозяева», — приводит слова Грабар-Китарович РИА Новости.
Она призвала российских болельщиков болеть за Хорватию в финале и радоваться вместе.
«Спасибо, Россия! Мы идём, Хорватия!», — добавила Грабар-Китарович.
Ранее Рио Фердинанд заявил, что не понимает, зачем СМИ в Англии так плохо говорили о России.