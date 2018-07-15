Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг

«Просто вопрос о допинге»: иностранцев удивил Черчесов

Немецкие СМИ удивились реакции главного тренера сборной России Станислава Черчесова , который едва не прекратил интервью после вопроса о допинге, и призывают соотечественников прекратить смотреть на страну-хозяйку мундиаля свысока. Чешские журналисты хвалят организацию чемпионата мира — 2018, а английские коллеги выясняют, каким образом связаны ФИФА и казанский «Рубин» «Газета.Ru» рассказывает о том, что пишут иностранные СМИ о мировом первенстве в последний день турнира.

Немцы разозлили Черчесова

Немецкое издание Der Spiegel взяло интервью у тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Однако беседа могла закончиться намного раньше запланированного.

Журналисты задали российскому специалисту вопрос, в котором прослеживался намек на то, что россияне могли употреблять допинг во время чемпионата мира — 2018, где подопечные Черчесова дошли до четвертьфинала. Такой результат сильно удивил немецких представителей СМИ, и они захотели разобраться в произошедшем, однако подобный вопрос вывел тренера сборной России из себя.

«Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, и я дам вам ответ», —заявил Черчесов и стремительно покинул комнату, где велась запись интервью.

В результате сотрудникам издания пришлось извиниться перед тренером, и после долгих переговоров беседа все же продолжилась.

Такая реакция удивила журналистов Der Spiegel , о чем они написали в своей заметке.

«Мы лишь хотели узнать, каким образом российские футболисты воспринимали допинговую историю других спортсменов из России, которые были наказаны и дисквалифицированы», — говорится в статье.

Впрочем, немецкие журналисты все же уделили основное внимание футболу и тому, что связано с ним, подняв настроение Черчесову. Тот в свою очередь положительно высказался в адрес главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, назвав его «образцовым наставником».

Журналисты Der Spiegel также высоко оценили выступление российской команды.

«Выход сборной России в четвертьфинал — успех для всей страны», — пишут авторы.

Произошел в немецких СМИ и еще один резонансный случай. Журналистка Катрин Шпёрр написала для Die Welt статью, посвященную чемпионату мира, в которой призвала своих соотечественников перестать считать Россию страной с низким уровнем морали.

Репортер в данный момент пребывает в России («в прекрасной Москве», по ее собственному выражению) и утверждает, что испытывает «абсолютно аполитичную радость» в преддверии финала мундиаля между Францией и Хорватией.

«Мы вернулись к старой и плохой немецкой привычке представлять Россию морально неполноценной страной. В последнее время она даже считалась нацией, недостойной проведения чемпионата мира по футболу. Какое высокомерие», — заключила Шпёрр.

Россия организовала чемпионат лучше, чем другие страны

Чемпионат мира по футболу подходит к концу, а иностранные журналисты продолжают писать о том, как Россия организовала главное спортивное событие этого лета. В частности, чешское издание Lidovky опубликовало заметку, в тексте которой указывается, что правительство страны выполнило большой объем работы по проведению мундиаля и справилось с этим удачно.

«Когда стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, никто не верил, что россияне смогут вовремя подготовить футбольный праздник, построить стадионы и позаботиться о безопасности болельщиков.

К тому же прошедший в 2016 году чемпионат Европы лишь усилил опасения насчет этого. Тогда во Франции произошли массовые беспорядки, в ходе которых английские и российские фанаты устроили большую потасовку. Однако повторения тех событий, к счастью, не случилось», — отмечают авторы заметки.

Они же подчеркивают, что помимо отсутствия беспорядков на улицах городов, принимающих матчи чемпионата, было отлично организовано транспортное движение.

«Транспортный коллапс? Как бы не так!» — пишут чехи.

Также в заметке сравнивается поведение болельщиков в России с тем, как они поступают на территории своего государства.

Например, как сообщает Lidovky, около 70 английских фанатов было арестовано после многочисленных правонарушений после матча Швеция — Англия, в котором англичане одержали победу и вышли в полуфинал мундиаля.

«Эти болельщики решили, что отпраздновать победу, разбив автомобиль скорой помощи в Лондоне, будет достойным и верным способом», — написано в статье.

Зачем ФИФА следит за «Рубином»

Известная британская газета The Telegraph обратила внимание не на события мирового первенства, а на то, как проведение турнира в России в будущем отразится на футболе в стране. Авторы заметки утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) обеспокоена финансовым состоянием казанского «Рубина».

По информации издания, ФИФА проведет расследование в отношении клуба, который не погасил долги перед своим бывшим игроком Алексом Сонгом , также известным по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Барселону». В частности, авторы статьи указывают, что задолженность казанского клуба перед 30-летним камерунцем составляет £7,9 млн Также в ФИФА обеспокоены попыткой руководства «Рубина» изменить структуру клуба, превратившись в частную кампанию.

Примечательно, что именно The Telegraph уже писал о возможных расследованиях со стороны ФИФА в отношении «Рубина». Однако представители клуба тогда опровергли информацию о проверках.

«Россия превзошла все ожидания»

К слову, все тот же The Telegraph не остался в стороне и высказался о проведении чемпионата мира в России.

Авторы заметки указывают на то, что были настроены крайне скептично в отношении Российской Федерации, а точнее — выбора в ее пользу в качестве хозяйки мундиаля.

«Англия желала получить право провести чемпионат мира, однако огромная коррумпированная система бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера собрала внутри себя одних мошенников и лжецов», — говорится в заметке.

Несмотря на весь скепсис, британские журналисты оказались приятно удивлены тем, как Россия организовала столь большое мероприятие.

Однако негативное отношение к представителям ФИФА у британцев все-таки осталось. Автор заметки, в частности, задается вопросом, каким образом Международная федерация футбола будет развиваться дальше.