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Путин: Россия горда тем, как провела ЧМ
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Путин: Россия горда тем, как провела ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин на церемонии передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира 2022 года подвёл итоги мундиаля 2018 года.
«Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — приводит слова Путина РИА Новости.
Он выразил уверенность, что Катару также удастся провести мировое первенство на высоком уровне, и отметил, что Россия готова делиться тем опытом, который у неё имеется.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что все влюбились в Россию за время проведения ЧМ-2018.
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