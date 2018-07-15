Путин: Россия горда тем, как провела ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин на церемонии передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира 2022 года подвёл итоги мундиаля 2018 года.

«Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Катару также удастся провести мировое первенство на высоком уровне, и отметил, что Россия готова делиться тем опытом, который у неё имеется.