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«Бежать из города». Хорватские фанаты спели в Москве
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«Бежать из города». Хорватские фанаты спели в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хорватские болельщики проявляют большую активность перед финалом чемпионата мира по футболу, где сборная их страны встретиться на стадионе «Лужников» с французской командой, передаёт Life.
Хорваты распевают песни, в которых звучит совет москвичам «бежать из города, потому что здесь играет Хорватия», а французам «убиться». Французы на это не реагируют. Как отмечает издание, в Москве находится более 15 тысяч хорватских болельщиков.
Поддержать свою команду прилетела президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она будет смотреть матч из VIP-ложи стадиона «Лужники». Ранее она поблагодарила Россию за теплый прием.
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