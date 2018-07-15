«Бежать из города». Хорватские фанаты спели в Москве

Хорватские болельщики проявляют большую активность перед финалом чемпионата мира по футболу, где сборная их страны встретиться на стадионе «Лужников» с французской командой, передаёт Life.

Публикация от Life.ru (@liferusport) 15 Июл 2018 в 6:33 PDT

Хорваты распевают песни, в которых звучит совет москвичам «бежать из города, потому что здесь играет Хорватия», а французам «убиться». Французы на это не реагируют. Как отмечает издание, в Москве находится более 15 тысяч хорватских болельщиков.

Поддержать свою команду прилетела президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она будет смотреть матч из VIP-ложи стадиона «Лужники». Ранее она поблагодарила Россию за теплый прием.