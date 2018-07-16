В Волгограде прокомментировали ситуацию со стадионом

Владелец «Волгоград Арены»: «Потоп? Ничего критичного для работы стадиона нет, все недочеты будут устранены»

Во ФГУП "Спорт Инжиниринг", которому принадлежит "Волгоград Арена", построенная к чемпионату мира-2018, заверил, что стадион не пострадал из-за большого количества осадков, выпавших в Волгограде в последние два дня.

"Насколько нам известно, стадион не затопило. Произошел подмыв прилегающей территории, — отметили в пресс-службе ФГУП. — Стоит учитывать, что сейчас в Волгограде сложная погода, на город обрушились сильные ливни. Если даже и есть какие-то протечки, то они будут ликвидированы. В остальном на арене порядок. Ее ведь только начали использовать, возможно, есть небольшие недочеты, и они будут устранены. В любом случае ничего критичного для функционирования "Волгоград Арены" нет".

В воскресенье, в день финала чемпионата мира по футболу, в Волгограде прошел сильный ливень — выпала треть месячной нормы осадков. В результате был разрушен насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена", который принял четыре матча группового этапа мирового первенства.