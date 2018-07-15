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Болельщики выбежали на поле в финале ЧМ
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Болельщики выбежали на поле в финале ЧМ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией на поле выбежали четыре болельщика, передаёт корреспондент News.ru. Служба безопасности сработала оперативно и вывела их с поля.
Определить принадлежность болельщиков к одной из команд оказалось невозможно. Они были одеты в классические костюмы: белый верх и чёрный низ.
Ранее News.ru писал о том, что пришедшие на финал болельщики освистали защитника сборной Хорватии Домагоя Виду. Диктор стадиона озвучивал состав хорватов, а когда очередь дошла до игрока обороны, фанаты начали издавать неодобрительный гул.
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