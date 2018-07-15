На поле в финале ЧМ произошла провокация

На поле финала ЧМ произошла провокация

В финале чемпионата мира по футболу, где сборная Франции уверенно лидирует со счетом 4:2 в игре со сборной Хорватии на поле выбежали болельщицы. Как сообщает телеграм-канал Mash, ими оказались участницы группы Pussy Riot.

«У них там какая-то очень долгая и путанная история, зачем они это сделали. Три девушки и парень были одеты в нечто, похожее на форму полиции. Главное — к футболу это не имеет ни малейшего отношения», — пишет паблик.

Вслед за ними на поле выбежали охранники, они поймали их и вывели с поля. Арбитры ненадолго приостановили игру.