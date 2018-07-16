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Против Pussy Riot‍ возбуждено дело
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Полиция возбудила дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot‍ 

Газета.Ru 1 час назад
Административные дела о незаконном ношении форменной одежды и о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований были возбуждены в отношении четырех человек, выбежавших на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии, сообщает «РИА Новости».
В пресс-службе МВД отметили, что каждому из нарушителей грозит до десяти тысяч рублей штрафа и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от шести месяцев до трех лет.
Финальный матч между сборными Франции и Хорватии прошел 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных».
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