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Путин рассказал о видимых из окон Кремля фанатах
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Путин рассказал о видимых из окон Кремля фанатах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поделился впечатлениями от проведенного в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, удалось ли ему увидеть атмосферу на фан-зоне на Никольской улице и на Красной площади в Москве, Путин заметил, что это было «заметно даже из окон Кремля». Он посетовал на то, что непосредственно погрузиться в эту атмосферу он не смог, «хотя, конечно, в курсе всего, что происходило».
Путин поблагодарил всех причастных — от болельщиков до волонтеров — за «то отношение, которое они вдохнули во все это мероприятие. Бывают болельщики эмоциональные, но как оказалось, это еще и очень ответственные люди. Я даже удивился», — заявил президент.
Ранее, 15 июля сборная Франции стала чемпионом мира. Команда одержала победу над хорватами в финальном матче мундиаля со счетом 4:2.
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