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Мбаппе вдохновил Пеле
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Пеле увидел лучшего молодого игрока ЧМ и приготовился вернуться в футбол 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле в своем Twitter-аккаунте прокомментировал выступление 19-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на мундиале-2018.
«Если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, то мне, возможно, придется сдуть пыль со своих бутс», — написал Пеле.
Мбаппе отметился голом в финале чемпионата мира, в котором Франция одержала победу на Хорватией — 4:2. В списке самых молодых авторов голов в решающих матчах мундиаля он занял второе место, первую строчку удержал сам Пеле, который в 1958-м году забил в возрасте 17 лет.
После окончания поединка с хорватами Мбаппе был вручен приз как лучшему молодому игроку чемпионата мира. Играя в основном составе сборной Франции, форвард в семи матчах забил четыре мяча.
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