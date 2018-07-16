Мбаппе вдохновил Пеле

Пеле увидел лучшего молодого игрока ЧМ и приготовился вернуться в футбол

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле в своем Twitter-аккаунте прокомментировал выступление 19-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на мундиале-2018.

«Если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, то мне, возможно, придется сдуть пыль со своих бутс», — написал Пеле.

Мбаппе отметился голом в финале чемпионата мира, в котором Франция одержала победу на Хорватией — 4:2. В списке самых молодых авторов голов в решающих матчах мундиаля он занял второе место, первую строчку удержал сам Пеле, который в 1958-м году забил в возрасте 17 лет.

После окончания поединка с хорватами Мбаппе был вручен приз как лучшему молодому игроку чемпионата мира. Играя в основном составе сборной Франции, форвард в семи матчах забил четыре мяча.