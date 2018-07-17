Испанская газета назвала ЧМ безупречным

Испанская газета назвала ЧМ-2018 безупречным

Чемпионат мира по футболу был организован на высшем уровне, Россия доказала способность принимать крупные спортивные соревнования, пишет испанская El Mundo.

Во время ЧМ-2018 не было зафиксировано ни одного более-менее значимого инцидента, особенно в области поддержания правопорядка. Не было столкновений и драк между фанатами противоборствующих команд, говорится в редакционной статье El Mundo, передает «ИноСМИ»

Кроме того, на этом ЧМ были «умело использованы» технологические новшества (например, система видеопомощи арбитрам), которые модернизировали футбол. Также испанская газета отметила эффективность спортивных объектов и стадионов, на обустройство которых было потрачено 3,4 млрд евро.

Отмечается, что следующий чемпионат мира будет проходить в Катаре. Впервые первенство пройдет зимой, а промежутки между матчами станут короче. Испанская газета считает, что долг ФИФА — обеспечить проведение матчей на том же организационном уровне, с той же степенью безопасности и обслуживания болельщиков, которые сумела обеспечить Россия в 2018 году.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял, что ЧМ в России стал лучшим в истории проведения турнира.