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Испанская газета назвала ЧМ безупречным
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Испанская газета назвала ЧМ-2018 безупречным 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по футболу был организован на высшем уровне, Россия доказала способность принимать крупные спортивные соревнования, пишет испанская El Mundo.
Во время ЧМ-2018 не было зафиксировано ни одного более-менее значимого инцидента, особенно в области поддержания правопорядка. Не было столкновений и драк между фанатами противоборствующих команд, говорится в редакционной статье El Mundo, передает «ИноСМИ».
Кроме того, на этом ЧМ были «умело использованы» технологические новшества (например, система видеопомощи арбитрам), которые модернизировали футбол. Также испанская газета отметила эффективность спортивных объектов и стадионов, на обустройство которых было потрачено 3,4 млрд евро.
Отмечается, что следующий чемпионат мира будет проходить в Катаре. Впервые первенство пройдет зимой, а промежутки между матчами станут короче. Испанская газета считает, что долг ФИФА — обеспечить проведение матчей на том же организационном уровне, с той же степенью безопасности и обслуживания болельщиков, которые сумела обеспечить Россия в 2018 году.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял, что ЧМ в России стал лучшим в истории проведения турнира.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что Россия замечательно справилась с задачей организации чемпионата мира по футболу.
Восторженные отзывы об организации ЧМ-2018 в России оставляли немецкие и британские футболисты и болельщики, фанаты из Польши и других стран.
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