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За «сухого» Путина оправдались
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За «сухого» Путина оправдались 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images
Издание «МК» объяснило, почему президент России Владимир Путин оказался единственным высокопоставленным гостем церемонии награждения чемпионата мира по футболу, над которым раскрыли зонт во время ливня в «Лужниках».
Издание отмечает, что о наделавшем много шуму зонте отказались говорить пресс-служба Кремля, ФСО и правительства России.
>> Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Источник «МК» в Кремле считает, что отказ связан с тем, что комментаторам невольно придется критиковать охрану президента Франции Эммануэля Макрона, президента Хорватии Колинды Грабар-Китович и других высоких гостей.
По его словам, ответственность за наличие зонта несет личная охрана, которая должна была предусмотреть возможность неблагоприятных погодных условий.
При этом сотрудники ФСО не должны были иметь в запасе несколько зонтов для коллег Владимира Путина. По словам источника, иностранные спецслужбы зачастую против того, чтобы их подопечным предлагали какие-то вещи со стороны.
Пользователи соцсетей обсуждали, что охрана Владимира Путина, подняв единственный зонт над его головой, поставила президента в неловкую ситуацию, ведь и Макрон, и Грабар-Китович остались мокнуть под дождем. Источник «МК» заявляет, что сотрудники ФСО действовали согласно протоколу, который гласит, что зонт должен появиться над головой президента, как только пойдет дождь.
Комментарии19  Ещё 18 источников 
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