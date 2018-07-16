За «сухого» Путина оправдались

Издание «МК» объяснило, почему президент России Владимир Путин оказался единственным высокопоставленным гостем церемонии награждения чемпионата мира по футболу, над которым раскрыли зонт во время ливня в «Лужниках».

Источник «МК» в Кремле считает, что отказ связан с тем, что комментаторам невольно придется критиковать охрану президента Франции Эммануэля Макрона , президента Хорватии Колинды Грабар-Китович и других высоких гостей.

По его словам, ответственность за наличие зонта несет личная охрана, которая должна была предусмотреть возможность неблагоприятных погодных условий.

При этом сотрудники ФСО не должны были иметь в запасе несколько зонтов для коллег Владимира Путина. По словам источника, иностранные спецслужбы зачастую против того, чтобы их подопечным предлагали какие-то вещи со стороны.

Пользователи соцсетей обсуждали, что охрана Владимира Путина, подняв единственный зонт над его головой, поставила президента в неловкую ситуацию, ведь и Макрон, и Грабар-Китович остались мокнуть под дождем. Источник «МК» заявляет, что сотрудники ФСО действовали согласно протоколу, который гласит, что зонт должен появиться над головой президента, как только пойдет дождь.