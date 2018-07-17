Марадона приехал на матч на броневике

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона посетил матч своей команды с «Шахтёром» в рамках чемпионата Белоруссии по футболу.
Диего въезжает на стадион. Эпично 😱 #maradona pic.twitter.com/ZJx6S2ujJc— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 16 июля 2018 г.
На стадион аргентинец приехал на бронированном автомобиле. Перед игрой он обнялся с бывшим нападающим сборной Украины Артёмом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.
Матч завершился поражением его команды со счётом 1:3.
Ранее Марадона заявил, что хотел бы сделать фотографию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.