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Марадона приехал на матч на броневике
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Марадона приехал на матч брестского «Динамо» на броневике 

RT на русском 5 часов назад
Фото: RT на русском
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона посетил матч своей команды с «Шахтёром» в рамках чемпионата Белоруссии по футболу.
На стадион аргентинец приехал на бронированном автомобиле. Перед игрой он обнялся с бывшим нападающим сборной Украины Артёмом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.
Матч завершился поражением его команды со счётом 1:3.
Ранее Марадона заявил, что хотел бы сделать фотографию с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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