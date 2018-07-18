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Спецслужбы не пустили на ЧМ 3 тысячи иностранцев
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Спецслужбы не пустили на ЧМ-2018 более 3 тыс. иностранцев, нарушавших порядок на стадионах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецслужбы не допустили на прошедший в России чемпионат мира по футболу более 3 тыс. иностранных граждан, которые ранее были замечены в правонарушениях на спортивных объектах. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более 3 тыс. граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах. Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия", — отметил министр.
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