Спецслужбы не пустили на ЧМ 3 тысячи иностранцев

Спецслужбы не пустили на ЧМ-2018 более 3 тыс. иностранцев, нарушавших порядок на стадионах

Спецслужбы не допустили на прошедший в России чемпионат мира по футболу более 3 тыс. иностранных граждан, которые ранее были замечены в правонарушениях на спортивных объектах. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более 3 тыс. граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах. Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия", — отметил министр.