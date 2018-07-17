Мать игрока «Шахтёра» нашли после похищения

Мама полузащитника «Шахтёра» Тайсона была найдена после похищения

В Бразилии похитили маму полузащитника «Шахтера» Тайсона Розангелу Барселлос Фреда, сообщает correio24horas.

По данным источника, все подозреваемые задержаны. Утром, 16 июля, похититель поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник машины и скрылся. Сотрудники правоохранительной службы обнаружили мать футболиста вечером в соседнем муниципалитете. Полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, но не назвали имена или число задержанных.