Ещё
Мать игрока «Шахтёра» нашли после похищения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мама полузащитника «Шахтёра» Тайсона была найдена после похищения 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
В Бразилии похитили маму полузащитника «Шахтера» Тайсона Розангелу Барселлос Фреда, сообщает correio24horas.
По данным источника, все подозреваемые задержаны. Утром, 16 июля, похититель поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник машины и скрылся. Сотрудники правоохранительной службы обнаружили мать футболиста вечером в соседнем муниципалитете. Полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, но не назвали имена или число задержанных.
Чемпионат.com: последние новости
«Сухой Путин». СМИ отметили, что во время дождя зонт принесли лишь главе России Откровения британских журналистов о России «Аль-Наср» готов сделать Мусу самым высокооплачиваемым африканским игроком
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018232
За «сухого» Путина оправдались114
«У русских вода из-под крана вкуса крови»33
На поле в финале ЧМ произошел скандал571
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение