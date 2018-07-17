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Победа Франции на ЧМ принесла убытки спонсору
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Победа Франции на ЧМ принесла убытки спонсору 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайская компания Vatti, являющаяся спонсором сборной Франции, понесла убытки после победы команды на чемпионате мира по футболу, сообщают местные СМИ.
Vatti является производителем кухонной техники. В начале июня компания запустила рекламу с участием игроков французской сборной; в ней говорилось о возмещении полной стоимости в 4999 юаней (747 долларов) «Набора чемпионата» тем, кто приобрел определенный товар c 1 июня по 3 июля, в случае победы Франции на ЧМ, передает РИА «Новости».
Традиционные продажи компании выросли во время чемпионата на 20%, онлайн-продажи — на 30%; предполагалось, что сумма продаж сможет превысить 700 млн юаней (104,6 млн долларов), а в интернет-магазинах — 300 млн юаней (44,8 млн долларов).
Теперь же Vatti должна выплатить клиентам, купившим рекламный набор, 79 млн юаней (11,8 млн долларов). Из них за интернет-покупки компания вернет 29 млн юаней, а 50 млн будут возвращать региональные дистрибьюторы.
Отмечается, что потери от выплат составят менее 10% от суммы продаж во время ЧМ.
Напомним, матч Франции и Хорватии завершился со счетом 4:2 в пользу французов. Игра стала одной из самых результативных в истории финалов чемпионата мира.
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