Дзюба превзошел Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018

Российский футболист также превзошел и нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса , оказавшись на 18-й строчке в топ-50.

Так, в топ-50 Дзюба оказался на 18-й строчке, в то время как аргентинец занял лишь 34-ю позицию. Более того, российский футболист превзошел и нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, который расположился на 31-м месте, свидетельствуют данные телеканала Sky Sports.

Перечень был составлен на основе методики Power Rankings, учитывающей сразу 32 статистических показателя, в частности — голы, результативные передачи, а также отбор мяча и другие.