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Тренер сборной Хорватии «заткнул рты» политикам
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Тренер сборной Хорватии велел политикам держаться подальше от команды 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Тренер сборной Хорватии Златко Далич недоволен тем, что успех его команды на чемпионате мира по футболу используется в политических целях. Об этом 51-летний специалист написал в своем Facebook.
Далич описал проблемы родины, несмотря на которые его футболисты сумели стать вице-чемпионами мира. В частности, он упомянул, что за 20 лет страну покинули 20 миллионов человек, сказал о проблемах в системе образования и здравоохранения, а также коррумпированности судебной системы.
«Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели наш народ до страданий и отчаяния: держитесь подальше от сборной Хорватии. Вас не ждут в раздевалке, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — написал Далич.
Предположительно, хорватский специалист отреагировал на поведение правительства страны. Как сообщает «Р-Спорт», 12 июля, после того, как хорватские футболисты переиграли сборную Англии в полуфинале мундиаля, многие чиновники явились на заседание в футболках «шашечных».
Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018. В решающем матче команда Далича уступила французам со счетом 2:4.
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