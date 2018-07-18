Россияне поставили Акинфеева выше Роналду

За российского голкипера проголосовало 19 процентов опрошенных, еще 13 процентов назвали лучшим нападающего Артема Дзюбу. Отмечается, что участники опроса реже упоминали фамилии иностранных футболистов. Так, хорват Лука Модрич набрал пять процентов голосов, француз Килиан Мбаппе получил три процента, а португалец Криштиану Роналду — один.

В целом игру сборной России посчитали лучшей на турнире 29 процентов респондентов. На втором месте французы, за которых проголосовали 23 процента опрошенных.

Чемпионат мира завершился 15 июля. В финале турнира сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван Модрич, лучшим молодым игроком — Мбаппе.