Речь Дешама в раздевалке попала на видео

Появилось видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ

Продюсер Адриан Мурхед (Adrian Moorhead) опубликовал видеозапись из раздевалки сборной Франции во время перерыва финального матча чемпионата мира с Хорватией . На ролик попала речь главного тренера команды Дидье Дешама.

«Вы видели, что они используют корпус, локти. Парень отворачивается от ворот. Он отворачивается, поэтому не принесет нам вреда. Не бойтесь играть против него, мы его контролируем», — оценил игру сборной Хорватии Дешам. Он также выделил нападающего Марио Манджукича и попросил своих футболистов играть с ним внимательнее.

«Не усложняйте ситуацию для себя. Они нападают, они агрессивны. Вы все видели их энергию. Играйте так просто, как можете (…) 45 минут! Вы знаете, что будет дальше», — сказал тренер.

Франция победила Хорватию в финале со счетом 4:2. Команда во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Дешам был капитаном сборной в 1998-м году, став, таким образом, победителем мундиаля как в качестве игрока, так и в качестве и тренера.