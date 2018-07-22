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«Ротор» арендовал «Волгоград Арену» на 11 матчей
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ФК «Ротор» арендовал стадион «Волгоград-Арена» на 11 матчей за 26 млн рублей 

ТАСС 22 июля 2018
Фото: ТАСС
Российский футбольный клуб "Ротор" арендовал стадион "Волгоград-Арена" у компании ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которая является владельцем арены, на 11 матчей за 26 миллионов рублей. Информация о заказе размещена в пятницу на сайте госзакупок.
Клуб заплатит за 11 матчей и предыгровых тренировок 26 млн 19 тыс. 992,46 рубля.
Договор между "Ротором" и собственником стадиона рассчитан до 31 декабря 2018 года. На каждую игру клуб будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе.
Стоимость услуг контролеров-распорядителей по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении одного футбольного матча обойдутся клубу в 1 млн 420 тыс. рублей. Общая сумма проведения одного матча на "Волгоград-Арене" обойдется клубу более чем в 4 млн рублей.
"Ротор" — российский футбольный клуб из Волгограда, выступающий в Футбольной национальной лиге. Двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата страны, финалист Кубка Интертото и Кубка России.
45-тысячный стадион "Волгоград-Арена" построен между Мамаевым курганом и правым берегом Волги к чемпионату мира — 2018.
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