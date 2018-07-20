От «Анжи» отказались спонсоры

Спонсоры отказали в финансировании ФК «Анжи»

Спонсоры футбольного клуба "Анжи" отказались финансировать команду в следующем сезоне чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

"У нас серьезная ситуация, но мы попытаемся довести команду до конца [чемпионата]. Те, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать клуб. Я не могу раскрывать всех секретов, но мы будем искать финансирование, чтобы остаться в лиге", — сказал Кадиев.

В прошлом сезоне "Анжи" выбыл из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по спортивному принципу, уступив красноярскому "Енисею" (0:3, 4:3) в стыковых матчах за право играть в РФПЛ. Однако затем клуб остался в лиге из-за лишения лицензии пермского "Амкара".