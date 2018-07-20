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Путин обозначил новый этап в футбольной жизни страны
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Путин призвал воспринимать ЧМ-2018 как начало нового этапа в футбольной жизни страны 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин призвал воспринимать завершившийся чемпионат мира как начало нового этапа в развитии футбола и обозначил цели для национальной сборной.
"У нас этот проект получился, но будем относиться к этому не как к тому, что мы что-то завершили и все, а именно к тому, что мы что-то начали — начали по-новому, начали масштабно и у нас есть опыт, возможности и необходимость, что самое главное, действовать в таком же духе и на длительную перспективу", — сказал он, закрывая совместное заседание Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета "Россия-2018".
Глава государства напомнил, что в ближайшее время намечаются серьезные соревнования по футболу. В частности, с сентября 2018 года по июнь 2019 года пройдет первый розыгрыш Лиги наций УЕФА. Президент напомнил, что команды будут распределены по четырем лигам — А, И, С и D в зависимости от уровня. В соответствии с рейтингом национальная сборная России по футболу была определена в группу В и по итогам жеребьевки ее соперниками стали национальные команды Швеции и Турции, по централизованным товарищеским матчам, которые также будут проводиться под эгидой УЕФА, — команды Чехии и Германии.
"Вот конкретные совершенно масштабные, крупные соревнования", — определил цели Путин.
"Теперь отборочный турнир к чемпионату Европы УЕФА. Напомню, жеребьевка для определения состава участников пройдет 2 декабря 2018 года в Дублине, отборочные матчи пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года и финальная стадия УЕФА Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати городах Европы, включая Санкт-Петербург. Нам есть, чем заниматься по футболу", — заключил глава государства.
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