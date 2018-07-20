«Поразили игрой»: Путин оценил работу Черчесова

«Нет рынкам на стадионах»: какие вопросы решит Путин после ЧМ

Президент России Владимир Путин провел в Калининграде заседание по итогам чемпионата мира, на котором признался, что сборная России «поразила» его уровнем своей игры, призвал не устраивать на стадионах рынки и пообещал подумать над снятием запрета на продажу пива на матчах Российской премьер-лиги, «раз уж мусульмане просят».

Медаль за покорение ЧМ

В Калининграде состоялось совместное заседание Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», отвечавшего за проведение чемпионата мира по футболу.

Главной темой совещания стало наследие мундиаля-2018 и то, как его использовать.

Мероприятие возглавлял лично Владимир Путин, начавший свою речь с учреждения памятной медали чемпионата мира, которой в будущем удостоятся все, кто «внес большой вклад в организацию турнира».

Также президент подчеркнул, что мундиаль «стал самым масштабным мероприятием в истории России», а его успех — это уже объективный, признанный факт.

Сборная России

Сразу после похвалы организации мирового первенства Путин перешел к сборной России.

«Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую нам радость побед. Большое спасибо Станиславу Саламовичу (Черчесову — главному тренеру. — «Газета.Ru»).

Весь тренерский штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались очень достойно. Они даже поразили нас своей стойкостью, упорством и качеством игры.

Впереди — Лига наций и чемпионат Европы — 2020. Надо сохранить настрой и сплоченность и готовиться к этим играм так же, как к чемпионату мира», — подчеркнул глава государства.

Думается, что в Российском футбольном союзе (РФС) его хорошо услышали, тем более что наставник сборной Черчесов лично присутствовал в Калининграде и даже вместе с Путиным провел встречу с юными футболистами на поле стадиона «Калининград». Прогуливаясь по изумрудному газону, который совсем недавно топтали сборные Англии и Бельгии, тренер и президент обменялись короткими репликами.

— Спасибо за работу на чемпионате. Играли красиво, и вы грамотно построили работу, — сказал Путин.

— Я призывал футболистов сборной играть сердцем, — ответил наставник, за что удостоился одобрения от главы государства.

Что дальше со стадионами

Возвращаясь к выступлению Путина на заседании, стоит отметить, что президент сделал особенный упор на дальнейшее использование арен, построенных специально к мундиалю.

«Объекты мирового первенства должны продолжать полноценно работать и после чемпионата мира — для этого они и создавались.

Программа поддержки развития этих объектов продлится пять лет. Затем они должны стать самодостаточными и превратиться в центры развития культурной и спортивной жизни. Также необходимо формировать детские футбольные центры на базе инфраструктуры мундиаля», — отметил лидер страны.

Во время речи министра спорта России Павла Колобкова , который упоминал будущую загруженность арен, Путин даже потребовал:

«Предоставьте мне конкретные планы по использованию стадионов чемпионата мира. Кому они будут переданы, чем загружены.

Общие пожелания по использованию арен не нужны: они закончатся тем, что на стадионах откроются рынки.

По мнению главы государства, в идеале все стадионы должны принадлежать клубам, а те уже сами будут решать, под какие концерты и мероприятия их сдавать в аренду, а не «считать копеечку» и стоять в очереди на использование арены.

Инновации привели иностранцев

Президент также посвятил часть выступления нововведениям мундиаля, упомянув систему видеопомощи арбитрам (VAR), внедренную российскими специалистами, и бесплатный проезд на матчи между городами ЧМ.

Однако самое пристальное внимание Путин уделил паспорту болельщика — знаменитому Fan ID, который позволял гостям из-за рубежа приезжать в Россию без визы.

«Чемпионат мира поднял волну интереса к России — и это знаковая часть его нематериального наследия. Мы должны поддержать желание тысяч болельщиков вернуться к нам вновь, —подчеркнул президент. — Уже решено продлить до 1 января 2018 года безвизовый режим для владельцев паспорта болельщика. Прошу провести анализ на предмет возможного закрепления подобных инициатив в законодательстве».

Судя по всему, Россия не намерена упускать мощную туристическую волну, которую поймала во время мундиаля. Президент заверил, что уже принимаются решения о бесплатном предоставлении виз родственникам обладателей Fan ID.

Допинг

Не обошлось и без животрепещущей темы допинга. После великолепного выступления сборной России, впервые в своей истории добравшейся до четвертьфинала мундиаля, немецкие и английские СвМИ заподозрили отечественных игроков в недобросовестной конкуренции. Представители издания Süddeutsche Zeitung даже обратили внимание на использование россиянами нашатыря, который не запрещен никакими правилами.

«Отмечу результативность работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова. Все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) были учтены.

Национальный план противодействия допингу успешно реализуется. Ждем ответных шагов от наших коллег», — заявил Путин.

Иностранцы обогатили нацию

Следующие ораторы делились в основном интересными цифрами по итогам чемпионата мира. Так, министр спорта Колобков рассказал о том, что паспорт болельщика приобрели 1,8 млн российских и иностранных фанатов, а фан-зоны чемпионата мира посетили 7,7 млн человек. Кроме того, трибуны на матчах мундиаля были заполнены в среднем (!) на 98 процентов.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин привел еще более интересную статистику, рассказав, сколько денег потратили гости из-за рубежа во время ЧМ.

«В Москве иностранцы оставили в сфере услуг 1,7 млрд рублей. Если же собирать статистику по всем городам, то это примерно 100 млрд

Еще ведутся подсчеты, — сообщил чиновник. — Также хотел бы отметить, что телевизионная аудитория турнира превысила 3 млрд зрителей, а финальный матч привлек 1 млрд человек. Во время матча Россия — Хорватия доля телеаудитории составила 64% в России, или 31,5 млн человек».

Пиво для братьев православных

Самый забавный эпизод совещания произошел под конец, когда слово взял глава республики Татарстан Рустам Минниханов . Функционер сообщил, что во время мундиаля в Казани было продано пива на 89 млн рублей и попросил Путина рассмотреть вопрос о том, чтобы на матчах чемпионата России также разрешили этот напиток.

«Мне, как мусульманину, неудобно говорить о пиве, но я забочусь о наших братьях православных», — подытожил Минниханов.

«Какой вы молодец! Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, то мы посмотрим», — ответил Путин.