Россия поможет Катару с подготовкой к ЧМ-2022

Россия поможет Катару в части строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022

Москва проводит с Дохой интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года, поможет в части строительства и оборудования стадионов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Катаре Нурмахмад Холов Как напомнил дипломат, ранее в Москве состоялась официальная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин передал Катару мяч и эстафету проведения ЧМ-2022. "На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом министерством спорта , — отметил посол. — Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно". "Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов", — указал он. Холов также сообщил о возможной интенсификации сотрудничества по линии спецслужб для обеспечения безопасности массовых мероприятий