Объяснен провал сборной Германии на ЧМ

Объяснен провал сборной Германии на чемпионате мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил, какие выводы сделал после провала команды на чемпионате мира 2018 года. Слова специалиста приводится на сайте Немецкого футбольного союза.

«Есть так много разных аспектов, и у нас есть запас прочности, чтобы продолжить анализ. Два особо важных момента, которые мы уже выяснили, заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии, как на поле, так и вне его», — заявил специалист.

Сборная Германии не сумела выйти из группы на чемпионате мира. Предыдущие обладатели кубка проиграли в последнем матче команде Южной Кореи (0:2), что лишило их шансов на выход в плей-офф.

Сразу после вылета Лев заявил, что Германия не заслужила места в плей-офф чемпионата мира. Тренер признал, что команда не была готова повторить успех четырехлетней давности, а игрокам не хватило хладнокровия в реализации голевых моментов.

Победителем турнира стала команда Франции. В финале она обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.