ЧМ-2018 признали лучшим в истории

Влиятельная спортивная аналитическая компания Opta считает чемпионат мира 2018 года, прошедший в России, лучшим в истории этих турниров.

Специалист компании Opta Дункан Александер отметил, что чемпионат мира запомнится болельщикам в том числе благодаря тому, что девять победных мячей было забито после 89-й минуты, а это больше, чем на турнирах с 1998 по 2014 год вместе взятых, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что главным открытием турнира стал французский нападающий Кильян Мбаппе, который в 19 лет стал самым молодым после Пеле автором гола в финалах чемпионатов мира.

«Чемпионат в России подарил нам новую звезду. ЧМ-2018 подарил нам множество сенсаций, главная из них — игра сборной Германии», — отметил он.

Также, сказал Александер, только один матч завершился со счетом 0:0, этого не было с ЧМ-1954. Также не было судейских скандалов, и в этом помогла система ВАР.

Похожие оценки чемпионату дают и западные СМИ. Так, в Испании чемпионат мира в России назвали «безупречным».