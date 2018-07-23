Уткин раскрыл детали скандального ухода

Уткин рассказал об уходе с Первого канала

«Было смешно», — отметил он.

По словам Уткина, в этот момент он ехал на машине из Сочи в Ростов-на-Дону, где должен был прокомментировать очередной матч чемпионата мира по футболу 2018 года, и в этот момент получил звонок о «вынужденной приостановке» сотрудничества с Первым.

Журналист отказался ответить на вопрос, кто именно сообщил ему об увольнении, однако рассказал, что несколько дней спустя у него состоялся разговор с гендиректором канала Константином Эрнстом и его генеральным продюсером Александром Файфманом . О содержании этой беседы Уткин также не сообщил.

«Я хочу об этом не рассказывать», — подчеркнул он.

По словам комментатора, о причинах его ухода с Первого «очень легко догадаться», так как «ситуация — проще не придумаешь». При этом Уткин отметил, что «Первый канал здесь совершенно ни при чем».